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1 час назад

«Газпром» увеличил экспорт в девять стран

Лера Букина

С 1 по 15 марта поставки «Газпрома» возросли в девять европейских стран по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила компания в своем Telegram канале.

«Газпром» увеличил экспорт в девять стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Италию они увеличились на 51,7%, Польшу – на 71,8%, Хорватию – на 110,9%, Грецию – на 34,6%, Болгарию – на 24,4%; а также в Турцию – на 21,1%.

Увеличивается экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

На 13 марта объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 20,4% (на 6,6 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

«Отобрано уже 50,4 млрд куб. м газа – 106,6% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года. Напомним, что сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля еще в феврале. Теперь отбор идет из остатков газа предыдущих лет. Общий остаток газа в ПХГ Европы – 26,2%. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,9%, Франции – на 80,8%», – говорится в сообщении.

Также предварительная оценка показала, что с 1 января по 15 марта 2022 года «Газпром» в общей сложности добыл 111,5 млрд куб. м газа (уровень аналогичного периода прошлого года).

Газопровод «Ямал-Европа» остановился

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российской стороной полностью выполняются обязательства по поставкам нефти и газа в Европу. Он также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к росту цен на энергоресурсы на мировом рынке. Новак отметил, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.

Компании,Александр Новак,Газпром,
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