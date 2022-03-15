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56 минут назад

Раскрыта причина отказа французов покидать рынок России

Лера Букина

Крупный французский бизнес не покидает российский рынок, в том числе, в связи с грядущими выборами президента Франции, на которых действующий лидер республики Эммануэль Макрон является одним из кандидатов. Об этом заявил NEWS.ru президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Раскрыта причина отказа французов покидать рынок России
Фото: ТАССТАСС

Политолог отметил, что в данном случае лишние экономические проблемы главе страны не нужны.

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«У Макрона выборы в апреле. Он прекрасно понимает, что на фоне сложной ситуации нельзя скатываться в рецессию и подрывать экспортный потенциал. Французов и так выдавливают с разных рынков: вооружения и машиностроения. Нужно сохранить хоть какую-то экономическую составляющую, с учётом того, что в апреле выборы. Если на эти выборы идти с проблемами в экономике, можно проиграть. В ближайший месяц будет решаться электоральная судьба Макрона», — подчеркнул эксперт.

Абзалов обратил внимание на то, что в стране остаются не только французские компании. Также он прокомментировал приостановку деятельности ряда фирм. По его словам, это говорит о выжидательной позиции на фоне ситуации вокруг Украины. Ситуация осложняется «логистическими проблемами, обусловленными антироссийскими санкциями», указал Абзалов.

«Санкции не прямые, не против конкретных компаний в РФ. Но рестрикции токсичные: дорожает фрахт, финансовая проводка, транспортная составляющая, что привело к эффекту замирания. Большинство фирм пытаются найти выход из ситуации. Французские партнёры ждут стабилизации ситуации в течение трёх-четырёх месяцев, кроме того у них сильные позиции в РФ», — отметил эксперт.

По его словам, французский бизнес может опасаться, что на его место придут российские предприятия или компании из Индии и Китая.

Ранее глава Союза французских предпринимателей Medef Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, включая «Ашан», «Леруа Мерлен» и другие, планируют остаться в России. Он отметил, что правительство Франции не требовало ухода компаний из России, а они сами решили проявить ответственность по отношению к сотрудникам.

Компании,Эммануэль Макрон,Дмитрий Абзалов,Ашан,
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