Раскрыта причина отказа французов покидать рынок России

«У Макрона выборы в апреле. Он прекрасно понимает, что на фоне сложной ситуации нельзя скатываться в рецессию и подрывать экспортный потенциал. Французов и так выдавливают с разных рынков: вооружения и машиностроения. Нужно сохранить хоть какую-то экономическую составляющую, с учётом того, что в апреле выборы. Если на эти выборы идти с проблемами в экономике, можно проиграть. В ближайший месяц будет решаться электоральная судьба Макрона», — подчеркнул эксперт.