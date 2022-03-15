Раскрыта причина отказа французов покидать рынок России

Крупный французский бизнес не покидает российский рынок, в том числе, в связи с грядущими выборами президента Франции, на которых действующий лидер республики Эммануэль Макрон является одним из кандидатов. Об этом заявил NEWS.ru президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Политолог отметил, что в данном случае лишние экономические проблемы главе страны не нужны.
«У Макрона выборы в апреле. Он прекрасно понимает, что на фоне сложной ситуации нельзя скатываться в рецессию и подрывать экспортный потенциал. Французов и так выдавливают с разных рынков: вооружения и машиностроения. Нужно сохранить хоть какую-то экономическую составляющую, с учётом того, что в апреле выборы. Если на эти выборы идти с проблемами в экономике, можно проиграть. В ближайший месяц будет решаться электоральная судьба Макрона», — подчеркнул эксперт.
Абзалов обратил внимание на то, что в стране остаются не только французские компании. Также он прокомментировал приостановку деятельности ряда фирм. По его словам, это говорит о выжидательной позиции на фоне ситуации вокруг Украины. Ситуация осложняется «логистическими проблемами, обусловленными антироссийскими санкциями», указал Абзалов.
«Санкции не прямые, не против конкретных компаний в РФ. Но рестрикции токсичные: дорожает фрахт, финансовая проводка, транспортная составляющая, что привело к эффекту замирания. Большинство фирм пытаются найти выход из ситуации. Французские партнёры ждут стабилизации ситуации в течение трёх-четырёх месяцев, кроме того у них сильные позиции в РФ», — отметил эксперт.
По его словам, французский бизнес может опасаться, что на его место придут российские предприятия или компании из Индии и Китая.
Ранее глава Союза французских предпринимателей Medef Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, включая «Ашан», «Леруа Мерлен» и другие, планируют остаться в России. Он отметил, что правительство Франции не требовало ухода компаний из России, а они сами решили проявить ответственность по отношению к сотрудникам.