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19 минут назад

Michelin приостанавливает производство шин в России

Елена Прошина

Французский концерн Michelin приостанавливает производство шин в России и экспорт в РФ. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-службу компании.

Michelin приостанавливает производство шин в России
Фото: ReutersReuters

«Michelin приостанавливает свою производственную деятельность на заводе в Давыдово в связи с логистическими сложностями, повлекшими нехватку сырья и полуфабрикатов. Также будет прекращен экспорт в Россию», — отметили в пресс-службе Michelin.

При этом в компании добавили, что, несмотря на закрытие завода, компания продолжит операционную деятельность, но в ограниченном формате.

Кроме того в Michelin заявили, что продолжат адаптировать свои решения в соответствии с развитием политико-экономической ситуации.

Компании,
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