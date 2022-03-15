Французский концерн Michelin приостанавливает производство шин в России и экспорт в РФ. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Michelin приостанавливает свою производственную деятельность на заводе в Давыдово в связи с логистическими сложностями, повлекшими нехватку сырья и полуфабрикатов. Также будет прекращен экспорт в Россию», — отметили в пресс-службе Michelin.

При этом в компании добавили, что, несмотря на закрытие завода, компания продолжит операционную деятельность, но в ограниченном формате.