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16 минут назад

«Яндекс» продаст два своих популярных сервиса

Газета.RuГазета.Ru

«Яндекс» принял решение о продаже сервисов «Новости» и «Дзен», которые ранее критиковали депутаты Госдумы и пользователи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

«Яндекс» продаст «Новости» и «Дзен»
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

По словам собеседников агентства, переговоры о продаже проводятся с несколькими потенциальными покупателями, однако главным претендентом является VK. Один из источников сообщил РБК, что переговоры начались с конца 2021 года. Источник в VK подтвердил агентству факт переговоров с «Яндексом».

«В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», — сказал собеседник, отказавшись предоставлять иные детали.

Ранее The New York Times сообщало, что компания Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом».

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