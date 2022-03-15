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1 час назад

"Яндекс" назвал слухами сообщения о намерении продать сервисы "Новости" и "Дзен"

Газета.RuГазета.Ruиещё 9

Компания "Яндекс" в комментарии РИА "Новости" заявила, что "не комментируя слухи", отвечая на вопрос о возможной продаже двух своих сервисов. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что "Яндекс" принял решение о продаже сервисов "Новости" и "Дзен". По словам собеседников агентства, переговоры о продаже проводятся с несколькими потенциальными покупателями, однако главным претендентом является VK. Один из источников сообщил изданию, что переговоры начались с конца 2021 года. Источник в VK подтвердил агентству факт переговоров с "Яндексом". 1 марта издание The New York Times писало, что компания Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с "Яндексом". В пресс-службе Uber заявили, что активно ищут возможности ускорить продажу оставшихся активов в СП (MLU B.V.) Вместе с этим три руководителя Uber покинут совет директоров совместного предприятия — их заменят специалистами, отвечающими за вывод инвестиций.

"Яндекс" назвал слухами сообщения о намерении продать сервисы "Новости" и "Дзен"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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