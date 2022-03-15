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38 минут назад

В российском регионе нашли работающие «Макдональдсы»

Елена Прошина

Рестораны быстрого питания «Макдональдс» под управлением ООО «ГиД» в Сибири продолжают свою работу без изменений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В российском регионе нашли работающие «Макдональдсы»
Фото: ТАССТАСС

«Предприятия "Макдоналдс" в Сибири под управлением ООО "ГиД" продолжают свою работу. Все сотрудники работают без изменений. Мы открыты для наших гостей», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что все рестораны работают в штатном режиме, создание нового бренда не планируется.

В беседе с Telegram-каналом Shot директор по маркетингу «Гид» Олеся Самчелеева также отметила, что они «другое юридическое лицо», поэтому следовать примеру «старшего брата» и «временно закрываться» в России не собираются.

Всего под управлением компании находится 25 ресторанов «Макдональдс» в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Республике Алтай, в Алтайском и Красноярском краях.

Ранее американская корпорация McDonald's сообщила о временной приостановке работы всех своих заведений в России и операций на рынке РФ из-за событий на Украине. Закрыть рестораны планировали с 14 марта.

Компании,McDonald's,
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