В Wildberries отреагировали на слухи об «уничтожении инфраструктуры»

«Спешим расстроить "экспертов": наша ИТ-инфраструктура не пострадала, фронтенд и бэкенд в строю, персональная и финансовая информация, в том числе данные карт, на месте и в полной безопасности», — заявили в магазине, отметив, что уже в первый день Wildberries исправили 70 процентов ошибок и включили основной функционал для пользователей.