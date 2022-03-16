Экономист Егор Клопенко рассказал о лучшей альтернативе после отключения Visa и Mastercard. По его словам, в настоящее время имеется два решения - карты «Мир» и карты международной китайской системы UnionPay. Первые позволяют расплачиваться в небольшом количестве стран (например, Турция и Армения), вторые же распространены в мире гораздо больше.
«Российская система быстрых платежей справилась с нагрузкой и своими задачами, и на данный момент россияне не испытывают сложностей при использовании своих карт в России. Фактически даже не пришлось менять карты Visa и Mastercard на "Мир", что для многих обычных пользователей стало удивлением», - цитирует эксперта агентство «Прайм».
А вот за рубежом лучше всего открыть карту UnionPay.
«Если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас. А если поездка планируется позже - то, скорее всего, к этому времени можно будет оформить данную карту в том банке, в котором вы уже обслуживаетесь», - подытожил Клопенко.