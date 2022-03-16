«Если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас. А если поездка планируется позже - то, скорее всего, к этому времени можно будет оформить данную карту в том банке, в котором вы уже обслуживаетесь», - подытожил Клопенко.