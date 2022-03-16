«АвтоВАЗ» частично возобновил выпуск автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» частично возобновил сборку автомобилей на двух линиях в Тольятти. Об этом пишет «Интерфакс».

Производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске было приостановлено с 5 марта из-за проблем с поставками электроники. В «АвтоВАЗе» подчеркивали, что такое решение было принято «с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников».

Сегодня были запущены линии N5 и N3, на которых ведется сборка Lada Granta и Lada Niva Legend.

«Линии по сборке Lada Granta и Lada Niva Legend работают штатно. Производственная линия N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) останется в простое до 18 марта», - отметили в компании.

Работникам «АвтоВАЗ» за время простоя выплачивается две трети от среднего заработка.