«АвтоВАЗ» частично возобновил выпуск автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» частично возобновил сборку автомобилей на двух линиях в Тольятти. Об этом пишет «Интерфакс».
Производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске было приостановлено с 5 марта из-за проблем с поставками электроники. В «АвтоВАЗе» подчеркивали, что такое решение было принято «с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников».
Сегодня были запущены линии N5 и N3, на которых ведется сборка Lada Granta и Lada Niva Legend.
«Линии по сборке Lada Granta и Lada Niva Legend работают штатно. Производственная линия N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) останется в простое до 18 марта», - отметили в компании.
Работникам «АвтоВАЗ» за время простоя выплачивается две трети от среднего заработка.
Ранее стоимость всего модельного ряда Lada поднялась 9 - 30%. При этом один из московских дилеров начал продавать Lada Vesta Sport по цене 1 млн 999,9 тыс. руб., а Lada Vesta SW Cross в исполнении Black - за в 1 млн 871,9 тыс. рублей. За самую доступную модель «АвтоВАЗа» Lada Granta дилер запросил больше миллиона рублей.