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1 час назад

«АвтоВАЗ» частично возобновил выпуск автомобилей

Алиса Селезнёва

Компания «АвтоВАЗ» частично возобновил сборку автомобилей на двух линиях в Тольятти. Об этом пишет «Интерфакс».

Производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске было приостановлено с 5 марта из-за проблем с поставками электроники. В «АвтоВАЗе» подчеркивали, что такое решение было принято «с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников».

Сегодня были запущены линии N5 и N3, на которых ведется сборка Lada Granta и Lada Niva Legend.

«Линии по сборке Lada Granta и Lada Niva Legend работают штатно. Производственная линия N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) останется в простое до 18 марта», - отметили в компании.

Работникам «АвтоВАЗ» за время простоя выплачивается две трети от среднего заработка.

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Ранее стоимость всего модельного ряда Lada поднялась 9 - 30%. При этом один из московских дилеров начал продавать Lada Vesta Sport по цене 1 млн 999,9 тыс. руб., а Lada Vesta SW Cross в исполнении Black - за в 1 млн 871,9 тыс. рублей. За самую доступную модель «АвтоВАЗа» Lada Granta дилер запросил больше миллиона рублей.

Компании,Видео,Автоваз,
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