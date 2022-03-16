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37 минут назад

"Ъ": "Интер РАО" рассматривает возможность делистинга с Мосбиржи

ТАССТАСС

Генерирующая компания "Интер РАО" в настоящее время изучает возможность проведения обратного выкупа акций, находящихся в свободном обращении, и делистинга с Московской биржи. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

«Интер РАО» может уйти с Мосбиржи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основной целью сделки, которую планируется провести в короткие сроки, является повышение управляемости компанией и снижение раскрываемой информации в условиях санкций.

В настоящее время в свободном обращении находится 34,2% акций компании. "Роснефтегаз" контролирует 27,6% акций, "Интер РАО Капитал" - 29,56%, а "Россети ФСК ЕЭС" - 8,57%. По данным Московской биржи на 25 февраля (последний день торгов на площадке - прим. ТАСС), акции "Интер РАО" торговались на уровне 2,58 рубля за штуку. При этом 24 февраля стоимость опускалась до 1,26 рубля за акцию.

В "Россетях" сообщили изданию, что вопрос о продаже акций относится к компетенции правительства РФ, однако он пока не рассматривался. В "Интер РАО" от комментариев отказались.

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