Австрийская OMV прекращает инвестиционные проекты в РФ

Крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания OMV (Австрия) приняла решение отказаться от инвестиционных проектов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
«Россия больше не является ключевым регионом, в будущем в нее не будут осуществляться инвестиции», — указано в сообщении.
В OMV также опубликовали новую стратегию развития до 2030 года, согласно которой планируется снижение добычи нефти на почти 30%, а природного газа — на 15%.
«Инвестиции в добычу нефти и газа будут продолжены до 2026 года с акцентом на развитие газовых проектов, после чего они значительно сократятся. Доля газа увеличится более чем до 60%. Добыча нефти и газа для использования в энергетике будет полностью прекращена к 2050 году», — указано в сообщении.
Ранее фармкомпания Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию.
Компания также сообщила о намерении передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.