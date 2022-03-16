Австрийская OMV прекращает инвестиционные проекты в РФ

«Инвестиции в добычу нефти и газа будут продолжены до 2026 года с акцентом на развитие газовых проектов, после чего они значительно сократятся. Доля газа увеличится более чем до 60%. Добыча нефти и газа для использования в энергетике будет полностью прекращена к 2050 году», — указано в сообщении.