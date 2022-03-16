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18 минут назад

Австрийская OMV прекращает инвестиционные проекты в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания OMV (Австрия) приняла решение отказаться от инвестиционных проектов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Австрийская OMV прекращает инвестиционные проекты в РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Россия больше не является ключевым регионом, в будущем в нее не будут осуществляться инвестиции», — указано в сообщении.

В OMV также опубликовали новую стратегию развития до 2030 года, согласно которой планируется снижение добычи нефти на почти 30%, а природного газа — на 15%.

«Инвестиции в добычу нефти и газа будут продолжены до 2026 года с акцентом на развитие газовых проектов, после чего они значительно сократятся. Доля газа увеличится более чем до 60%. Добыча нефти и газа для использования в энергетике будет полностью прекращена к 2050 году», — указано в сообщении.

Ранее фармкомпания Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию.

Компания также сообщила о намерении передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.

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