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1 час назад

Тинькофф-банк опроверг данные о нехватке пластика для карт «Мир»

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 11

У Тинькофф Банка хватает пластикового материала для выпуска новых карт платежной системы «Мир». Об этом финансовая организация написала в своем Twitter.

Тинькофф Банк опроверг данные о нехватке пластика для карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы выпускали, выпускаем и будем выпускать пластиковые карты «Мир», у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — уточнили в банке.

При этом ранее в самом «Тинькофф» утверждали, что временно не выпускают карты «Мир», так как у банка закончился пластик. Несмотря на то, что это сообщение удалено, скриншот записи сохранился в Telegram-каналах. Банк заявил, что «ошибся с ответом».

О том, что карты не будут выпускать из-за нехватки пластика, ранее заявляли пользователи Альфа-банка, однако официального подтверждения или опровержения этой информации не поступило.

Компании,Тинькофф банк,Альфа-банк,
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