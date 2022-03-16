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48 минут назад

В Шереметьево временно закрыли два терминала

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В подмосковном аэропорту Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В Шереметьево временно закрыли два терминала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также сообщается, что воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу. Кроме того, аэропорт приостановил свои инвестиционные проекты и существенно сократил все непроизводственные расходы.

10 марта в Шереметьево также временно приостанавливалась работа терминала D.

«Работать продолжат внутренний терминал В и международный C», — говорится в сообщении.

Компании,Аэропорт Шереметьево,
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