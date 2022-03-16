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21 минуту назад

Немецкий энергоконцерн прекратил закупки новых объемов газа у России

Лера Букина

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине принял решение прекратить закупки природного газа у российских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в среду заявление генерального директора E.ON Леонарда Бирнбаума.

Немецкий E.ON прекратил закупки новых объемов газа у России
Фото: ReutersReuters

«Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе», - указано в заявлении.

В компании уточнили, что российский рынок «не входит в число целевых регионов».

Стало известно о решении Китая направить помощь России

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.

В частности, президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Компании,Джозеф Байден,Газпром,ЕС,
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