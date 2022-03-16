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1 час назад

Стало известно о работе Samsung Pay в России

Мария Иванова

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России и поддерживает оплату картами «Мир». Об этом сообщается в Telegram-канале Samsung Russia.

Samsung Pay сообщил о своей работе в России
Фото: ТАССТАСС

В то же время из-за ограничений международных платежных систем «могут быть недоступны некоторые операции». Речь идет о платежах и денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков.

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Также могут возникнуть проблемы с выпуском новых билетов транспортной карты «Виртуальная Тройка» в приложении «Метро Москвы».

«При этом платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений», - подчеркнули в компании.

15 марта в российской платежной системе «Мир» сообщили, что ее карты загружаются в сервисы Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме. На прошлой неделе в компании предупреждали, что из-за множества запросов на добавление карт «Мир» в бесконтактные сервисы могут быть задержки.

Компании,Visa,Госдума,Apple,
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