Samsung Pay сообщил о своей работе в России

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России и поддерживает оплату картами «Мир». Об этом сообщается в Telegram-канале Samsung Russia.
В то же время из-за ограничений международных платежных систем «могут быть недоступны некоторые операции». Речь идет о платежах и денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков.
Также могут возникнуть проблемы с выпуском новых билетов транспортной карты «Виртуальная Тройка» в приложении «Метро Москвы».
«При этом платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений», - подчеркнули в компании.
15 марта в российской платежной системе «Мир» сообщили, что ее карты загружаются в сервисы Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме. На прошлой неделе в компании предупреждали, что из-за множества запросов на добавление карт «Мир» в бесконтактные сервисы могут быть задержки.