Samsung Pay сообщил о своей работе в России

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России и поддерживает оплату картами «Мир». Об этом сообщается в Telegram-канале Samsung Russia.

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В то же время из-за ограничений международных платежных систем «могут быть недоступны некоторые операции». Речь идет о платежах и денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков.

Также могут возникнуть проблемы с выпуском новых билетов транспортной карты «Виртуальная Тройка» в приложении «Метро Москвы».

«При этом платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений», - подчеркнули в компании.