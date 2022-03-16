Hyundai повысил стоимость автомобилей в России

Российский дистрибьютор марки Hyundai поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Рост составил 13-23%, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы автокомпании.

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В среднем цена автомобилей возросла с 217 до 800 тысяч рублей. Наименьший рост – у седана Solaris, который прибавил в цене 217-240 тысяч рублей. Кроссовер Creta подорожал сразу на 310 тысяч рублей, четырехдверная Elantra - на 345 тысяч рублей, а у седана Sonata рекомендованная стоимость поднялась на 415 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленному прайс-листу, «Автоваз» с 16 марта поднял стоимость автомобилей Lada второй раз за месяц. Уточняется, что относительно предыдущих цен подорожание по шести основным семействам автомобилей Lada составило в среднем 8%.