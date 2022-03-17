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38 минут назад

Молдавия попросит "Газпром" отложить выплату задолженности

ТАССТАССиещё 2

Власти Молдавии попросят "Газпром" отложить соглашение об урегулировании задолженности за потребленное топливо на более поздний срок. Как сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в интервью телеканалу TV8 в четверг, правительство не успеет провести аудит исторического долга.

Молдавия попросит "Газпром" отложить выплату задолженности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не успеем провести аудит до 1 мая. В этом случае существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что аудит будет отложен на более поздний срок. При втором варианте "Газпром" может отказаться от поставок газа в Республику Молдова. В этом случае мы обратимся к альтернативным поставщикам", - сказал Спыну.

Он объяснил, что конкурс по отбору зарубежной аудиторской компании провалился из-за событий на Украине и закрытия воздушного пространства Молдавии. Спыну предположил, что в случае негативного сценария развития событий республика сможет импортировать сжиженный газ из Польши, однако признал, что цена будет гораздо выше российской.

Согласно протоколу, подписанному между компанией "Молдовагаз" и "Газпромом" в ноябре прошлого года, стороны договорились до 1 мая согласовать урегулирование задолженности за газ молдавских потребителей с правого берега Днестра. Ранее молдавская сторона обусловила выплату долга проведением независимого аудита.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Компании,Андрей Спыну,Сергей Куприянов,Газпром,
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