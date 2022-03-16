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1 час назад

Zara захотела возобновить работу в России

Лера Букина

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, сообщила о намерении возобновить работу в России, когда это станет возможно. Об этом написал в среду портал Bolsamanía со ссылкой на представителей компании.

«Мы хотим возобновить работу, как только позволят обстоятельства. Мы следим за ситуацией и в настоящее время не можем строить предположения о потенциальном воздействии [временного прекращения работы в РФ]», - подчеркнул управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас.

Inditex решила временно прекратить работу на территории России в начале марта.

Компанию Inditex основал испанец Амансио Ортега. Сеть владеет более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. В частности, Inditex принадлежат такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

В России признали зависимость дефолта от действий США

Многие страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил уверенность, что Россия справится с этой ситуацией. Он пообещал еще большую независимость от Запада в тех сферах жизни, которые имеют решающее значение для народа.

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