СМИ: Абрамович успел передать свои активы до введения санкций

Бизнесмен Роман Абрамович передал контроль над компанией Norma Investments Ltd., своему партнеру Давиду Давидовичу. Об этом со ссылкой на The Wаll Street Journal пишет РБК.
По данным издания, передача активов состоялась еще 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине. Отмечается, что через компанию Norma Investments Ltd. Абрамович владел долями в технологических стартапах в США, Великобритании и Израиле.
При этом источник, близкий к Давиду Давидовичу подтвердил, что тот получил контроль над компанией, заметив, что вложения в Norma Investments «являются частью общих инвестиций бизнесмена в сектор стартапов».
В тоже же время источник издания сообщил, что Абрамович не был предыдущим владельцем активов компании, не уточнив однако, кому именно они принадлежали.
Инвесткомпания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и публичные документы говорят о ее связи с Абрамовичем, выяснили журналисты. Так, компания по производству щелочных элементов питания AFC Energy PLC, выйдя в 2020 году на Лондонскую биржу, указала его в качестве косвенного инвестора в бизнес «через Norma Investments Limited».
10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список и заморозила активы предпринимателя в стране в связи с проведением российской спецоперации на Украине. Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». 14 марта СМИ сообщили, что ЕС согласился включить Абрамовича в европейский санкционный список.