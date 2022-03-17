Эрнст покидает совет директоров МТС

Об этом говорится на сайте компании «Мобильные ТелеСистемы».

Гендиректор Первого канала был независимым директором компании с июня 2020 года.

Накануне власти Швейцарии объявили о введении вслед за ЕС санкций в отношении некоторых физлиц и структур в связи с российской операцией на Украине. Ограничения затронули 197 человек, среди которых оказался Эрнст.