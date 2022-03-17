Эрнст покидает совет директоров МТС

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Об этом говорится на сайте компании «Мобильные ТелеСистемы».
Гендиректор Первого канала был независимым директором компании с июня 2020 года.
Накануне власти Швейцарии объявили о введении вслед за ЕС санкций в отношении некоторых физлиц и структур в связи с российской операцией на Украине. Ограничения затронули 197 человек, среди которых оказался Эрнст.
15 марта стало известно, что гендиректор Первого канала попал в обновлённый санкционный список Великобритании.