Sotheby's и Christie's отменили торги русским искусством

Аукционные дома Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине приняли решение отменить планировавшиеся в июле торги русским искусством. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

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Sotheby's объявил о данном решении первым.

«Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса, и мы активно поддерживаем тех, кого затронули трагические события в регионе, посредством сбора средств»,— подчеркнул представитель аукционного дома.

Вскоре появилось заявление от Christie's. В обоих аукционных домах подчеркнули, что следуют новым санкциям Великобритании и США, которые запретили сделки с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в черный список.

Ранее аукционный дом Phillips, принадлежащий российской компании Mercury Group, объявил о передаче всей комиссии покупателя и продавца с торгов в пользу Красного Креста Украины. Всего ему планировалось направить £5,8 млн.