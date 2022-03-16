Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Sotheby's и Christie's отменили торги русским искусством

Лера Букина

Аукционные дома Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине приняли решение отменить планировавшиеся в июле торги русским искусством. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Sotheby's и Christie's отменили торги русским искусством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Sotheby's объявил о данном решении первым.

«Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса, и мы активно поддерживаем тех, кого затронули трагические события в регионе, посредством сбора средств»,— подчеркнул представитель аукционного дома.

Вскоре появилось заявление от Christie's. В обоих аукционных домах подчеркнули, что следуют новым санкциям Великобритании и США, которые запретили сделки с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в черный список.

Ранее аукционный дом Phillips, принадлежащий российской компании Mercury Group, объявил о передаче всей комиссии покупателя и продавца с торгов в пользу Красного Креста Украины. Всего ему планировалось направить £5,8 млн.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал военную спецоперацию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Страны Запада подвергли критике данное решение и ввели несколько пакетов жестких санкций. Иностранные компании и сервисы стали приостанавливать работу в России.

Компании,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители