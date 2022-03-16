Paramount приостановила работу в России

Студия Paramount заявила о временной приостановки всей своей деятельности на территории России. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление гендиректора студии Боба Бакиша.
Свое решение он объяснил осуждением военной спецоперации России на Украине.
«Возникший в результате нее гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и в самой России душераздирающее очевидны», — приводятся в материале слова Бакиша.
Он отметил, что его коллеги по всему миру работали, чтобы определить самые лучшие и безопасные способы выражения поддержки жителям Украины, пострадавшим от военных действий.
По словам Бакиша, безопасность и защита сотрудников студии является главным приоритетом Paramount, поэтому она продолжит предлагать специализированную помощь постоянным, временным и внештатным работникам на Украине, в России и Польше.
Также глава кинокомпании пообещал выделить один миллион долларов на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам.
Ранее Paramount уже заявляла об ограничении проката своих фильмов в РФ. Теперь студия прекращает также все сделки и лицензирование контента. Мера коснется в том числе издательства Simon&Shuster, а позже и телеканалов.