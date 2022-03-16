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1 час назад

Paramount приостановила работу в России

Елена Прошина

Студия Paramount заявила о временной приостановки всей своей деятельности на территории России. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление гендиректора студии Боба Бакиша.

Paramount приостановила работу в России
Фото: © Paramount Pictures© Paramount Pictures

Свое решение он объяснил осуждением военной спецоперации России на Украине.

«Возникший в результате нее гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и в самой России душераздирающее очевидны», — приводятся в материале слова Бакиша.

Он отметил, что его коллеги по всему миру работали, чтобы определить самые лучшие и безопасные способы выражения поддержки жителям Украины, пострадавшим от военных действий.

По словам Бакиша, безопасность и защита сотрудников студии является главным приоритетом Paramount, поэтому она продолжит предлагать специализированную помощь постоянным, временным и внештатным работникам на Украине, в России и Польше.

Также глава кинокомпании пообещал выделить один миллион долларов на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам.

Ранее Paramount уже заявляла об ограничении проката своих фильмов в РФ. Теперь студия прекращает также все сделки и лицензирование контента. Мера коснется в том числе издательства Simon&Shuster, а позже и телеканалов.

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