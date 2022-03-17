Райффайзенбанк рассказал, останется ли в России

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37 минут назад

Райффайзенбанк продолжит работу в РФ вне зависимости от формата участия RBI в капитале

ТАССТАССиещё 3

Райффайзенбанк намерен продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI) по участию в капитале российского банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

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Фото: ТАССТАСС

"Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято", - отметили в пресс-службе российского банка.

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В кредитной организации подчеркнули, что запас надежности позволяет банку "чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации".

Кроме того, банк регулярно проводит стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке. "Мы оказываем все финансовые сервисы в полном объеме и готовы обеспечивать бесперебойную доступность операций для наших клиентов, чтобы максимально защитить их интересы. <…> Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране", - заключили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что Raiffeisen Bank International (RBI) из-за военных действий на Украине изучает стратегические действия в отношении будущего банка в России и даже уход с российского рынка. Об этом заявил глава группы RBI Йоханн Штробль.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI пересмотреть свою позицию в России. Поэтому мы рассматриваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка Россия, в том числе тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", - говорится в распространенном заявлении Штробля.

Согласно заявлению банка, "RBI и его дочерние банки продолжают действовать в соответствии с местными и международными законами о санкциях, изменяющимися требованиями финансового рынка и в соответствии со своим кодексом поведения". "Дочерние банки RBI являются самофинансируемыми, хорошо капитализированными и имеют лишь незначительные трансграничные риски в России", - отметили в банке.

В начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность ухода из России. По данным издания, такое решение могло бы быть принято в случае, если российской "дочке" потребуется дополнительный капитал. Тогда в пресс-службе Райффайзенбанка в России ТАСС опровергли возможный уход с российского рынка. В банке подчеркнули, что готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов на российском рынке.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
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