Ozon запустил новый банк взамен попавшего под санкции

ЦБ РФ выдал универсальную лицензию Еком-банку, главным акционером которого выступает Ozon Holdings Plc. Год назад холдинг уже приобрел у Совкомбанка небольшой Оней-банк (ныне Озон-банк) с базовой лицензией, сообщает «Коммерсант».
Напомним, что в конце февраля Озон-банк оказался в самый жестком черном списке компаний из России. В этой связи, по словам экспертов, новая универсальная лицензия, выданная Еком-банку, предоставляет больше возможностей для действий.
В Озоне подчеркнули, что наличие разных финансовых организаций в контуре финтеха предоставит компании «максимум гибкости для запуска разных продуктов»
По словам участников рынка, ретейлер, вероятно, будет наращивать вложения в новый банк для его развития. Также благодаря универсальной лицензии можно открывать представительства в других странах. Озон является как раз платформой, которая занимается развитием операций и привлечением инвестиций в СНГ.
Эксперты подчеркнули, что в связи с осложнившимися российско-американскими отношениями создание новой оболочки для бизнеса весьма целесообразно.
Ранее в конце февраля некоторые российские банки попали под блокирующие санкции США в связи с проведением спецоперации России на Украине. Позднее стало известно, что регулятор и правительство РФ окажут любую необходимую поддержку российским банкам, которые попали под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.