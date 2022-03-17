Ozon запустил новый банк взамен попавшего под санкции

ЦБ РФ выдал универсальную лицензию Еком-банку, главным акционером которого выступает Ozon Holdings Plc. Год назад холдинг уже приобрел у Совкомбанка небольшой Оней-банк (ныне Озон-банк) с базовой лицензией, сообщает «Коммерсант».

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Напомним, что в конце февраля Озон-банк оказался в самый жестком черном списке компаний из России. В этой связи, по словам экспертов, новая универсальная лицензия, выданная Еком-банку, предоставляет больше возможностей для действий.

В Озоне подчеркнули, что наличие разных финансовых организаций в контуре финтеха предоставит компании «максимум гибкости для запуска разных продуктов»

По словам участников рынка, ретейлер, вероятно, будет наращивать вложения в новый банк для его развития. Также благодаря универсальной лицензии можно открывать представительства в других странах. Озон является как раз платформой, которая занимается развитием операций и привлечением инвестиций в СНГ.

Эксперты подчеркнули, что в связи с осложнившимися российско-американскими отношениями создание новой оболочки для бизнеса весьма целесообразно.