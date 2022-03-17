У властей Польши нет уверенности в том, что в будущем Россия и Германия не вернутся к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает РИА Новости.

«Северный поток — 2» готов к запуску. Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться», — подчеркнул он.

Наимский отметил, что «это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать».

Ранее глава австрийской OMV (один из финансовых инвесторов «Северного потока — 2») сообщил, что оператор российского газопровода компания Nord Stream 2 AG не подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Он подчеркнул, что организация изучает, какие факторы влияют и могут отразиться на Nord Stream 2 AG в будущем.