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1 час назад

В Варшаве опасаются возрождения «Северного потока — 2»

Лера Букина

У властей Польши нет уверенности в том, что в будущем Россия и Германия не вернутся к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает РИА Новости.

«Северный поток — 2» готов к запуску. Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться», — подчеркнул он.

Наимский отметил, что «это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать».

Ранее глава австрийской OMV (один из финансовых инвесторов «Северного потока — 2») сообщил, что оператор российского газопровода компания Nord Stream 2 AG не подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Он подчеркнул, что организация изучает, какие факторы влияют и могут отразиться на Nord Stream 2 AG в будущем.

Оператор «Северного потока – 2» объявил о банкротстве

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц поручил минэкономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2».

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