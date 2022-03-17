Миллиардер Фридман заявил о жизни «в плену» из-за заблокированной карты

Российский миллиардер Михаил Фридман дал интервью изданию Bloomberg Businessweek, в котором рассказал о жизненных трудностях, с которыми столкнулся из-за заморозки счетов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его давнего делового партнера Петра Авена, возглавлявшего Альфа-банк.

«Я никогда не работал ни в одной государственной компании или на государственной должности. Если ответственные лица в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил спецоперацию, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия», — отметил Фридман.

До событий на Украине его состояние составляло около 14 миллиардов долларов, в настоящее время оно сократилось до 10 миллиардов долларов. При этом, когда Великобритания 15 марта ввела санкции против Фридмана, его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена. Теперь он пытается понять, как платить, например, за услуги уборщицы.

«Может, мне самому убраться в доме», — говорит он с нервным смешком. Фридман отмечает, что в Великобритании он «как пленник».

Теперь он должен подать заявку на разрешение тратить деньги, а британское правительство определит, является ли запрос «разумным». Миллиардер может рассчитывать на возможность тратить 2500 фунтов стерлингов в месяц (около 342 тысяч рублей), отмечает издание.