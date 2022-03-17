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26 минут назад

Бизнесмен Фридман пожаловался на тяжелую жизнь из-за санкций

Алиса Селезнёва

Попавший под западные санкции миллиардер Михаил Фридман заявил, что у него практически нет наличных денег и он не может оплатить даже уборку в доме. Об этом пишет РИА Новости.

Бизнесмен Фридман пожаловался на тяжелую жизнь из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе и персональные против крупных российских бизнесменов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на въезд в страну.

После попадания под санкции Фридман вышел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. При этом в интервью изданию Bloomberg Businessweek он пожаловался, что фактически стал пленником в Лондоне, несмотря на наличие в том числе и израильского гражданства.

Счета бизнесмена были заблокированы и для того, чтобы получить наличные деньги, ему придется получать разрешение на траты у британского правительства, которое должно определить разумность его запроса.

Ожидается, что на расходы Фридманц могут быть выделены примерно 2,5 тыс. евро в месяц. А пока миллиардер «пытается понять, как ему оплачивать даже небольшие счета», например, уборку дома.

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», - заявил Фридман в интервью.

При этом он подчеркнул, что не имеет другой недвижимости, кроме дома в Лондоне, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии, и что у него «нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать».

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По информации Bloomberg, сейчас состояние Фридмана оценивается в сумму около 10 миллиардов долларов.

Компании,Михаил Фридман,Владимир Путин,VEON Ltd.,Альфа-банк,ЕС,
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