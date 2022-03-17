Крупная корпорация из США прекратила поставлять продукцию в РФ

Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, приняла решение прекратить поставки продукции в Россию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание MarketWatch.

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«Ничего не поступает в эту страну», — заявил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс.

Он подчеркнул, что у компании есть юридические лица как в России, так и на Украине. Хейсс отметил, что оба представительства не приносят значительных доходов. В компании планируют наблюдать за ситуацией.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, в частности, Oracle, Intel и AMD.