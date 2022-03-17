Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
53 минуты назад

Суд отменил запрет на продажу в России смартфонов с Samsung Рау

Мария Иванова

Апелляционный суд встал на сторону Samsung и отменил решение, запрещавшее компании продавать в России смартфоны с системой бесконтактной оплаты Samsung Pay. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о патентном споре Samsung со швейцарской Sqwin SA, в результате которого суд предписал остановить ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung с платежной системой компании.

Sqwin SA утверждала, что технологии ее патента использовались в работе Samsung Pay.

Цены на iPhone в России взлетели

Samsung подала апелляцию на это решение. Глава инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко отмечал, что даже краткосрочная приостановка продаж техники Samsung в России с учетом уже существующей нехватки электроники может вызвать рост цен на 20–30 процентов.

Представители Samsung рассказали РБК, что иск Sqwin SA отклонен полностью.

«Мы в полной мере удовлетворены решением апелляционной инстанции и тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты», - заявили юристы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители