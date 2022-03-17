Апелляционный суд встал на сторону Samsung и отменил решение, запрещавшее компании продавать в России смартфоны с системой бесконтактной оплаты Samsung Pay. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о патентном споре Samsung со швейцарской Sqwin SA, в результате которого суд предписал остановить ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung с платежной системой компании.
Sqwin SA утверждала, что технологии ее патента использовались в работе Samsung Pay.
Samsung подала апелляцию на это решение. Глава инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко отмечал, что даже краткосрочная приостановка продаж техники Samsung в России с учетом уже существующей нехватки электроники может вызвать рост цен на 20–30 процентов.
Представители Samsung рассказали РБК, что иск Sqwin SA отклонен полностью.
«Мы в полной мере удовлетворены решением апелляционной инстанции и тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты», - заявили юристы.