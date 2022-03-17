Апелляционный суд встал на сторону Samsung и отменил решение, запрещавшее компании продавать в России смартфоны с системой бесконтактной оплаты Samsung Pay. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о патентном споре Samsung со швейцарской Sqwin SA, в результате которого суд предписал остановить ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung с платежной системой компании.

Sqwin SA утверждала, что технологии ее патента использовались в работе Samsung Pay.

Samsung подала апелляцию на это решение. Глава инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко отмечал, что даже краткосрочная приостановка продаж техники Samsung в России с учетом уже существующей нехватки электроники может вызвать рост цен на 20–30 процентов.

Представители Samsung рассказали РБК, что иск Sqwin SA отклонен полностью.