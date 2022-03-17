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28 минут назад

Магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки

Лера Букина

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Соответствующую меру приняли в связи с рисками дефицита кассовой ленты, заявили в правительстве.

Магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Магазины должны перевести на электронные чеки в ближайшее время.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов подчеркнул, что Минпромторг переговорил с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. При этом никто из их представителей не сообщил о наличии проблемы с кассовой лентой.

«С учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки»,— отметили в правительстве.

Раньше за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тысяч рублей.

Ранее 8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили газете «Ведомости», что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Данную информацию подтвердили генеральный директор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Компании,Виктор Евтухов,Александр Филиппов,ФНС России,Минпромторг,
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