Магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Соответствующую меру приняли в связи с рисками дефицита кассовой ленты, заявили в правительстве.

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Магазины должны перевести на электронные чеки в ближайшее время.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов подчеркнул, что Минпромторг переговорил с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. При этом никто из их представителей не сообщил о наличии проблемы с кассовой лентой.

«С учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки»,— отметили в правительстве.

Раньше за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тысяч рублей.