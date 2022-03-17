Дерипаска призвал «распустить Газмяс»

Бизнесмен Олег Дерипаска пообещал сделать все возможное, чтобы Россия «больше не попадала в засаду», в том числе «распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм». Об этом он написал в Telegram.
Так Дерипаска прокомментировал результаты Telegram-опроса, показавшего, что многие считают бизнесмена следующим главой Центробанка.
Дерипаска заявил, что не планирует работать в ЦБ, и ответил на это таким сообщением (орфография и пунктуация автора сохранены):
«Ни в ЦБ, ни в какие другие Начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала:
- мир
- распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм
- начать поднимать Сибирь и Дальний Восток
- добиться полной воли для предпринимателей и людей
- начать всё! заново»
Ранее Великобритания ввела против Дерипаски, Романа Абрамовича и других российских бизнесменов персональные санкции на фоне украинского кризиса.
Санкции означают заморозку активов, запрет на транзакции с гражданами Великобритании и зарегистрированными в стране организациями, запрет на въезд.