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20 минут назад

Дерипаска призвал «распустить Газмяс»

Мария Иванова

Бизнесмен Олег Дерипаска пообещал сделать все возможное, чтобы Россия «больше не попадала в засаду», в том числе «распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм». Об этом он написал в Telegram.

Дерипаска призвал «распустить Газмяс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Дерипаска прокомментировал результаты Telegram-опроса, показавшего, что многие считают бизнесмена следующим главой Центробанка.

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Дерипаска заявил, что не планирует работать в ЦБ, и ответил на это таким сообщением (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Ни в ЦБ, ни в какие другие Начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала:

- мир

- распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм

- начать поднимать Сибирь и Дальний Восток

- добиться полной воли для предпринимателей и людей

- начать всё! заново»

Ранее Великобритания ввела против Дерипаски, Романа Абрамовича и других российских бизнесменов персональные санкции на фоне украинского кризиса.

Санкции означают заморозку активов, запрет на транзакции с гражданами Великобритании и зарегистрированными в стране организациями, запрет на въезд.

Компании,Роман Абрамович,Олег Дерипаска,Банк России,
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