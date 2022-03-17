Евросоюз оштрафовал Meta

Ирландский орган по надзору в сфере конфиденциальности данных наложил штраф в размере 17 миллионов евро на американскую компанию Meta (Facebook, Instagram и Whatsapp). Решение было принято по результатам расследования деятельности компании в июне-декабре 2018 года.

Как сообщает Euronews, было выявлено, что Meta не обеспечивала полноценную конфиденциальность пользовательских данных и тем самым нарушила Общие правила блока по защите данных (GDPR), принятые в ЕС .

В сентябре 2021 года тот же ирландский орган наказал мессенджер Whatsapp штрафом на 225 миллионов евро - из-за таких же проблем с защитой данных. В декабре 2021 года Таганский суд назначил Facebook штраф в 1,9 миллиарда рублей, поскольку Facebook не удалял контент, признанный в России запрещенным. В марте 2022 года Meta приняла скандальное решение не запрещать размещаемые на ее сервисах призывы к убийствам русских.