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1 час назад

Евросоюз оштрафовал Meta

Российская ГазетаРоссийская Газета

Ирландский орган по надзору в сфере конфиденциальности данных наложил штраф в размере 17 миллионов евро на американскую компанию Meta (Facebook, Instagram и Whatsapp). Решение было принято по результатам расследования деятельности компании в июне-декабре 2018 года.

Евросоюз оштрафовал Meta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Euronews, было выявлено, что Meta не обеспечивала полноценную конфиденциальность пользовательских данных и тем самым нарушила Общие правила блока по защите данных (GDPR), принятые в ЕС.

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В сентябре 2021 года тот же ирландский орган наказал мессенджер Whatsapp штрафом на 225 миллионов евро - из-за таких же проблем с защитой данных. В декабре 2021 года Таганский суд назначил Facebook штраф в 1,9 миллиарда рублей, поскольку Facebook не удалял контент, признанный в России запрещенным. В марте 2022 года Meta приняла скандальное решение не запрещать размещаемые на ее сервисах призывы к убийствам русских.

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