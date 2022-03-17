«Северный поток-2» предложили отдать бездомным

Немецкий архитектор Бенедикт Хартль, известный невоплощенными утопичными и антиутопичными проектами, предложил заселить трубы российского газопровода «Северный поток-2» бездомными людьми со всего мира. Об этом сообщает портал Spiegel Online.

Фото: Opposite Office / Benedikt Hartl Architektur Opposite Office / Benedikt Hartl Architektur

Первоначально Хартль планирует извлечь инфраструктуру газопровода со дна Балтийского моря, а затем из ее переработанных и забетонированных фрагментов возвести на дамбе здание, напоминающее капсульный отель с комнатами-ячейками. Пятиэтажное сооружение, согласно проекту архитектора, должно появиться у берегов немецкого города Грайсвальд. В нем единовременно смогут разместиться 194 постояльца из разных уголков мира.

По идее Хартля, заселиться в здание бездомные смогут по специальным приглашениям, которые будут разыгрывать во время специальной лотереи каждый месяц. Подать заявки на участие в ней смогут люди любого пола, возраста, происхождения и веры — таким образом автор инициативы планирует создать среду межкультурного обмена и найти применение «Северному потоку-2», сертификацию которого приостановили на неопределенный срок.

В беседе с NEWS.ru историк архитектуры Николай Васильев назвал проект утопичным. По его словам, неосуществимым является сам план «распила» газопровода.

«Только представьте, придется автогеном пилить под водой — тут нужны специальные технологии, водолазы, специалисты особой квалификации. Опять же, надо достать со дна, почистить трубы, которые уже ракушками обросли. Это нереально, потому что безумно дорого», — пояснил Васильев.

Он отметил, что намного дешевле и проще сделать новую трубу на заводе, который работал на «Северном-потоке-2».