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58 минут назад

Nike продолжит работать в России, но с одной поправкой

Вероника Полынина

Компания Nike продолжит работать в России. Ассортимент товаров останется прежним, но цены вырастут из-за курсов валют. Об этом агентству «Прайм» заявили в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и другими.

Nike продолжит работать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день магазины группы компаний продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара», - говорится в сообщении.

В компании также заявили, что в последние две недели зафиксировали повышенные спрос на спортивную одежду и обувь. Также Inventive Retail Group сообщили, что наблюдают «увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви».

В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию через интернет-магазин. О приостановке работы розничных магазинов не сообщалось.

О приостановке работы сайта и приложения и закрытии розничных магазинов объявили основные конкуренты Nike – компании Puma и Adidas.

Компании,
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