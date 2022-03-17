Компания Nike продолжит работать в России. Ассортимент товаров останется прежним, но цены вырастут из-за курсов валют. Об этом агентству «Прайм» заявили в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и другими.

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«На сегодняшний день магазины группы компаний продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара», - говорится в сообщении.

В компании также заявили, что в последние две недели зафиксировали повышенные спрос на спортивную одежду и обувь. Также Inventive Retail Group сообщили, что наблюдают «увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви».

В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию через интернет-магазин. О приостановке работы розничных магазинов не сообщалось.