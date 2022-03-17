JP Morgan обработал российский платеж по евробондам

Один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase ("Джей-Пи Морган Чейз") обработал российский платеж по евробондам и направил его в банк CityGroup ("Сити груп"). Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Купонные выплаты по российским суверенным облигациям со сроком погашения на этой неделе были получены банком-корреспондентом JP Morgan, обработаны и перечислены платежному агенту Citi", - говорится в сообщении.
Ранее Минфин России проинформировал, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в общей сумме 117,2 млн долларов США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку - корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено.