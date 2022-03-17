Назван российский регион, в котором McDonald’s продолжил работу

Рестораны быстрого питания McDonald’s в Сибири, которые находятся под управлением российского франчайзи «ГиД» продолжают работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

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«Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме… Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне», - рассказал франчайзи.

ООО «ГиД» из Новокузнецка управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Напомним, 8 марта штаб-квартира американской сети McDonald’s сообщила о временном закрытии всех своих ресторанов в России и приостановлении всех операций на рынке. В компании сказали, что планируют сохранить зарплату всем 62 тысячам работникам в РФ.