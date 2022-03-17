Pirelli приостанавливает свою деятельность в России

Итальянский производитель шин Pirelli принял решение о прекращении инвестиций в Россию и ограничении работы своих заводов в стране из-за событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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«Инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью, приостановлены. Работа заводов в России будет постепенно ограничивается теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников», — говорится в заявлении.

При этом в Pirelli не уточнили, планируется ли полное прекращение поставок в Россию. Однако в компании создали кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий на Украине и заявили о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия.