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49 минут назад

Pirelli приостанавливает свою деятельность в России

Елена Прошина

Итальянский производитель шин Pirelli принял решение о прекращении инвестиций в Россию и ограничении работы своих заводов в стране из-за событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Pirelli приостанавливает свою деятельность в России
Фото: ReutersReuters

«Инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью, приостановлены. Работа заводов в России будет постепенно ограничивается теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников», — говорится в заявлении.

При этом в Pirelli не уточнили, планируется ли полное прекращение поставок в Россию. Однако в компании создали кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий на Украине и заявили о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия.

Ранее о приостановке производства шин в России и экспорта в РФ объявил французский концерн Michelin.

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