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1 час назад

Убытки банков к концу года могут превысить ₽200 млрд из-за роста ставок

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Подъем ключевой ставки ЦБ может привести к тому, что к концу года банки потеряют более 200 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Убытки банков к концу года могут превысить ₽200 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки банковского сектора по итогам 2022 года могут достигать 210 млрд рублей», — отметили в АБР.

В организации пояснили, что банки пошли навстречу ЦБ и стали повышать ставки, чтобы сдержать отток клиентов. При этом у тех же банков остался кредитный портфель, который был выдан по старым, низким ставкам. Кроме того, сами банки не могут начать выдавать кредиты по новой ставке в большом объеме, так как клиенты не хотят брать в долг под такой процент. Также заемщики стали пользоваться правом на кредитные каникулы или реструктуризацию.

По оценкам АБР, в 2022 году сумма взносов составит 3,6 млн рублей на каждый 1 млрд рублей совокупного кредитного портфеля. Для того, чтобы избежать больших потерь, участники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца 2022 года.

Эксперты посчитали, что за 2021 год российские банки перечислили в фонд страхования вкладов 179,7 млрд рублей и рост ставок действительно привел к расходам банков свыше 200 млрд рублей. Однако отмена страховых взносов не является обоснованной мерой. Кроме того, фонд должен быть устойчив и должен пополняться взносами действующих банков, чтобы не возникала критическая зависимость АСВ от фондирования со стороны Банка России.

28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% для «поддержания финансовой стабильности». Это произошло после того, как западные страны заморозили валютные резервы ЦБ в ответ на спецоперацию России на Украине.

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