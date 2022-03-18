Продуктовые сети просят снизить арендные платежи в ТЦ

Крупные продуктовые сети X5 Group, "Лента" и Auchan решили пойти по пути непродовольственных ритейлеров и начали просить владельцев торговых площадей снизить втрое платежи по аренде, написала газета "Коммерсант".

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В материале указывается, что сети жалуются на снижение маржинальности, хотя у них растет выручка из-за ажиотажного спроса на продукты после начала спецоперации на Украине.

Так, X5 Group в письме владельцам торговых площадей просит о снижении с марта по июнь для магазинов компании текущей фиксированной ставки аренды на 60% и отмене оплаты процентов от товарооборота. Еще ритейлер хочет установить мораторий на индексацию платежей на весь 2022 год, отметив, что "ежедневно возникают негативные факторы", которые приводят к резкому снижению доходности.

Аналогичные письма, как сообщили изданию консультанты на рынке недвижимости, направили "Лента" и Auchan.

При этом, под данным газеты, в X5 утверждают, что просят снизить платежи на помещения, которые составляют менее 1% от всей сети. Это магазины, работающие на грани рентабельности.