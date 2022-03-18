В Турции нашли замену ушедшим с российского рынка компаниям фастфуда

Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken планирует выйти на российский рынок. Об этом сообщают «Известия».
По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, собственники бизнеса уже ведут первые переговоры с российскими торговыми центрами. Если стороны договорятся, уже через месяц новый бренд откроет до десятка собственных точек, отметил он.
В плане развития есть и создание сети франчайзи в 500-600 заведений. Шакиров также заявил, что торговые центры готовы начать переговоры с McDonald’s о расторжении договоров аренды, если работа компании в ближайшее время не возобновится. Это бы позволило освободить площади под турецкие рестораны, отметил он.
По словам Шакирова, как только торговые центры найдут альтернативные иностранные бренды одежды, такая же ситуация будет с разрывом договоров аренды с другими компаниями, остановившими развитие на территории РФ.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров призвал запретить работу в стране на 10 лет иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.
Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» ранее направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В нем оказались 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и многие другие.