В Турции нашли замену ушедшим с российского рынка компаниям фастфуда

Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken планирует выйти на российский рынок. Об этом сообщают «Известия».

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По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, собственники бизнеса уже ведут первые переговоры с российскими торговыми центрами. Если стороны договорятся, уже через месяц новый бренд откроет до десятка собственных точек, отметил он.

В плане развития есть и создание сети франчайзи в 500-600 заведений. Шакиров также заявил, что торговые центры готовы начать переговоры с McDonald’s о расторжении договоров аренды, если работа компании в ближайшее время не возобновится. Это бы позволило освободить площади под турецкие рестораны, отметил он.

По словам Шакирова, как только торговые центры найдут альтернативные иностранные бренды одежды, такая же ситуация будет с разрывом договоров аренды с другими компаниями, остановившими развитие на территории РФ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров призвал запретить работу в стране на 10 лет иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.