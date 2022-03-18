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1 час назад

В Турции нашли замену ушедшим с российского рынка компаниям фастфуда

Лера Букина

Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken планирует выйти на российский рынок. Об этом сообщают «Известия».

В Турции нашли замену ушедшим с российского рынка компаниям фастфуда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, собственники бизнеса уже ведут первые переговоры с российскими торговыми центрами. Если стороны договорятся, уже через месяц новый бренд откроет до десятка собственных точек, отметил он.

В плане развития есть и создание сети франчайзи в 500-600 заведений. Шакиров также заявил, что торговые центры готовы начать переговоры с McDonald’s о расторжении договоров аренды, если работа компании в ближайшее время не возобновится. Это бы позволило освободить площади под турецкие рестораны, отметил он.

По словам Шакирова, как только торговые центры найдут альтернативные иностранные бренды одежды, такая же ситуация будет с разрывом договоров аренды с другими компаниями, остановившими развитие на территории РФ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров призвал запретить работу в стране на 10 лет иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» ранее направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В нем оказались 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и многие другие.

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