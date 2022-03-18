Озвучено реальное количество сахара в России

Российское производство сахара способно удовлетворить потребности граждан в нем в достаточном объеме. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.

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Она отметила, что при ежегодных объемах производства сахара в стране на уровне 6-7 млн тонн объем импорта за последние 10 лет уменьшился с 600 тыс. до 180 тыс. тонн.

В течение 2016 — 2019 годов в стране было перепроизводство сахара. В 2019 году оно достигло отметки в 7,3 млн тонн. Это повлекло за собой падение стоимости. Следовательно, снизилась рентабельность производства у производителей. В августе 2020 года (к этому моменту был достигнут максимум товарных запасов сахара) некоторые сахарные заводы решили приостановить свою работу из-за отсутствия желания реализовывать сахар ниже себестоимости.

«Что, в свою очередь, привело к снижению посевной площади культуры. Ситуация в 2020 году осложнилась и погодными условиями. В результате чего валовый сбор сахарной свеклы снизился почти на 17%», — указала эксперт.

Производство сахара в России из сахарной свеклы урожая 2021 года достигло более 5,6 млн тонн, что демонстрирует рост на 400 тыс. тонн по отношению к 2020 году. Соответственно, потенциал для увеличения объемов производства есть.

«Ажиотажный спрос со стороны покупателей в марте этого года и несколько запоздалая реакция по вводу ограничений на отпуск социально значимых товаров со стороны ритейла привели к росту цен. Хотя сахара в стране достаточное количество», — подытожила эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гражданам нет необходимости бежать в магазины и закупать запасы продуктов личной гигиены и питания. Он также заявил, что Кремль не формулировал позицию относительно вопроса о государственной монополии на сахар.