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1 час назад

Абрамович успел передать партнерам контроль над своими компаниями

Вероника Полынина

Российский предприниматель Роман Абрамович успел передать партнерам контроль над двумя принадлежащими ему компаниями перед тем, как Великобритания и Евросоюз ввели против него санкции. Об этом пишет Reuters.

Абрамович успел передать партнерам контроль над своими компаниями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно корпоративным документам, 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине, Абрамович перевел зарегистрированную на Кипре инвестиционную компанию Ervington Investments Limited на Евгения Тененбаума - одного из руководящих сотрудников футбольного клуба «Челси».

До 24 февраля в качестве «конечного владельца» Ervington Investments Limited был указан Абрамович, теперь компания перешла под полный контроль Тененбаума.

Ervington Investments Limited инвестировала в том числе в Yandex и приложение для совместных поездок Via.

В комментарии Reuters Тененбаум заявил, что приобрел Ervington Investments Limited у траста Norma Investments, бенефициарами которого были Абрамович и его дети. Раскрыть сумму сделки бизнесмен отказался.

«Ervington - это компания, с которой я работал много лет. Я хорошо знаю инвестиционный портфель компании и ее сотрудников. Покупка Ervington дает мне возможность продолжить работать с этим бизнесом под моим контролем ради моей выгоды и выгоды моих сотрудников», - сказал Тененбаум.

Также агентство сообщает, что Абрамович 24 февраля передал контроль над компанией Norma Investments Ltd. своему партнеру Давиду Давидовичу.

Ранее о передаче контроля над Norma Investments Ltd писал The Wаll Street Journal. По данным издания, через эту компанию Абрамович владел долями в технологических стартапах в США, Великобритании и Израиле. Источник, близкий к Давиду Давидовичу подтвердил, что тот получил контроль над инвесткомпанией, заметив, что вложения в Norma Investments «являются частью общих инвестиций бизнесмена в сектор стартапов».

Компании,Евгений Тененбаум,Роман Абрамович,Яндекс,ЕС,
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