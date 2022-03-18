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31 минуту назад

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

ТАССТАСС

Компания LG Electronics ("Эл-джи электроникс"), специализирующаяся на производстве электроники и бытовой техники, приостанавливает все поставки в РФ. Об этом сообщается в пятницу на сайте компании.

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации, - говорится в заявлении. - Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи".

При этом, о какой ситуации идет речь, в компании не уточнили.

Компании,
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