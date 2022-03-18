"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации, - говорится в заявлении. - Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи".