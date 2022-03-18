«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», - говорится в заявлении компании.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что в марте 2022 года на фоне стремительного роста цен на новую технику, обвала курса рубля и перебоев с поставками число предложений по продаже бывших в употреблении ноутбуков и смартфонов упало на 46% по сравнению с февралем 2022 года. За тот же период спрос на подержанные гаджеты вырос на 44%.