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1 час назад

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

Вероника Полынина

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics объявил о приостановке поставок в Россию.

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», - говорится в заявлении компании.

LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

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Ранее газета «Коммерсант» написала, что в марте 2022 года на фоне стремительного роста цен на новую технику, обвала курса рубля и перебоев с поставками число предложений по продаже бывших в употреблении ноутбуков и смартфонов упало на 46% по сравнению с февралем 2022 года. За тот же период спрос на подержанные гаджеты вырос на 44%.

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