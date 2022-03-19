Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию после подозрений, что ее детали могут использоваться в «негражданских» целях, пишет Bloomberg.

Фото: Bosch Bosch

Речь идет о деталях для грузовиков, в настоящее время организована проверка.

Отмечается, что расследование началось после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Bosch поставляла компоненты для российских машин пехоты.

При этом ранее Bosch отвергла обвинения Украины в поставках деталей для российских БМП.

13 марта Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что украинская армия якобы перехватила российские машины пехоты, и в одном из таких автомобилей были обнаружены детали главной передачи марки Bosch. В свою очередь Федеральное министерство экономики ФРГ заявило, что изложенные факты изучаются, но в данный момент они не могут комментировать конкретный случай.