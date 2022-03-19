Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
44 минуты назад

Bloomberg: Bosch остановила поставки в Россию запчастей для грузовиков

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию после подозрений, что ее детали могут использоваться в «негражданских» целях, пишет Bloomberg.

Bosch остановила поставки запчастей в Россию
Фото: BoschBosch

Речь идет о деталях для грузовиков, в настоящее время организована проверка.

Отмечается, что расследование началось после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Bosch поставляла компоненты для российских машин пехоты.

При этом ранее Bosch отвергла обвинения Украины в поставках деталей для российских БМП.

Уйти нельзя, остаться: Burger King не смог остановить работу в России

13 марта Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что украинская армия якобы перехватила российские машины пехоты, и в одном из таких автомобилей были обнаружены детали главной передачи марки Bosch. В свою очередь Федеральное министерство экономики ФРГ заявило, что изложенные факты изучаются, но в данный момент они не могут комментировать конкретный случай.

Последние новости
Компании,Дмитрий Кулеба,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители