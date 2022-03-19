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27 минут назад

Оценены затраты зарубежных авиакомпаний на облет России

Майк Габриелян

Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более 37,5 миллиона долларов на облет России. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

Оценены затраты зарубежных авиакомпаний на облет России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно», - заявили в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что решение отдельных иностранных государств об одностороннем прекращении полетов для российских авиакомпаний негативно отразились на гражданах этих государств. Из-за ответных российских санкций дальность перелетов для лайнеров этих стран значительно возросла. Например, перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9,5 тысячи километров, но с использованием альтернативного маршрута — 11,2 тысячи километров.

Ранее Минторг США запретил совершать рейсы 100 самолетам, которые после введения новых ограничений летали в Россию. Американские власти обвиняют их в нарушении мер по экспортному контролю.

Компании,Минтранс РФ,
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