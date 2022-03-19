Оценены затраты зарубежных авиакомпаний на облет России

В Минтрансе отметили, что решение отдельных иностранных государств об одностороннем прекращении полетов для российских авиакомпаний негативно отразились на гражданах этих государств. Из-за ответных российских санкций дальность перелетов для лайнеров этих стран значительно возросла. Например, перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9,5 тысячи километров, но с использованием альтернативного маршрута — 11,2 тысячи километров.