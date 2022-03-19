Скончался задолжавший $5 млн в Новой Зеландии россиянин

В Москве скончался российский бизнесмен Михаил Химич, задолжавший $5 млн в Новой Зеландии. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что он до середины 2000-х был совладельцем компании «Нафтасиб». После переезда в Новую Зеландию в 2009 году Химич приобрел завод по разливу минеральной воды и курортный комплекс с термальными источниками и аквапарком под брендами Waiwera недалеко от Окленда.

Через 9 лет после переезда, в 2018 году, Михаил Химич скрылся с территории острова. В начале 2019 года его компании обанкротились, задолжав кредиторам порядка $5 млн. В настоящее время фирмы находятся в стадии ликвидации.