Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
16 минут назад

Скончался задолжавший $5 млн в Новой Зеландии россиянин

Елена Прошина

В Москве скончался российский бизнесмен Михаил Химич, задолжавший $5 млн в Новой Зеландии. Об этом пишет РБК.

Скончался задолжавший $5 млн в Новой Зеландии россиянин
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что он до середины 2000-х был совладельцем компании «Нафтасиб». После переезда в Новую Зеландию в 2009 году Химич приобрел завод по разливу минеральной воды и курортный комплекс с термальными источниками и аквапарком под брендами Waiwera недалеко от Окленда.

Через 9 лет после переезда, в 2018 году, Михаил Химич скрылся с территории острова. В начале 2019 года его компании обанкротились, задолжав кредиторам порядка $5 млн. В настоящее время фирмы находятся в стадии ликвидации.

О смерти Химича в Москве в октябре прошлого года заявил бывший деловой партнер бизнесмена Александр Киричук. Извещение о кончине также получили в фирме Staples Rodway, которую назначили конкурсным управляющим ранее принадлежавших ему компаний.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители