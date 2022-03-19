Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании и доведенным до сведения ее руководящего состава в начале этой недели», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.