Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

Председатель и главный исполнительный директор нефтесервисной компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли заявил, что BH приостанавливает новые инвестиции в свою деятельность в России из-за украинских событий. Об этом пишет ТАСС.
«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании и доведенным до сведения ее руководящего состава в начале этой недели», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
От сообщил, что BH и в дальнейшем будет соблюдать действующие международные законы и текущие договорные обязательства.
«Кризис на Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы твердо поддерживаем дипломатическое решение», - уточнил председатель компании.
Отмечается, что нефтесервисовые компании Halliburton и Schlumberger также сообщили о принятии подобных решений в контексте введенных против России ограничительных мер.