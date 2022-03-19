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49 минут назад

Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

Елена Прошина

Председатель и главный исполнительный директор нефтесервисной компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли заявил, что BH приостанавливает новые инвестиции в свою деятельность в России из-за украинских событий. Об этом пишет ТАСС.

Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России
Фото: ReutersReuters

«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании и доведенным до сведения ее руководящего состава в начале этой недели», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

От сообщил, что BH и в дальнейшем будет соблюдать действующие международные законы и текущие договорные обязательства.

«Кризис на Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы твердо поддерживаем дипломатическое решение», - уточнил председатель компании.

Отмечается, что нефтесервисовые компании Halliburton и Schlumberger также сообщили о принятии подобных решений в контексте введенных против России ограничительных мер.

Компании,Лоренцо Симонелли,
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