"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 104,7 млн куб. м на 21 марта", - сказал он.

На воскресенье, 20 марта, заявки составляли 106,6 млн куб. метров.

Этот объем практически соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).