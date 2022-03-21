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5 часов назад

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

ТАССТАССиещё 2

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину
Фото: ТАССТАСС

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 104,7 млн куб. м на 21 марта", - сказал он.

На воскресенье, 20 марта, заявки составляли 106,6 млн куб. метров.

Этот объем практически соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

В целом в последнее время Европа значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации на Украине.

Компании,Сергей Куприянов,Газпром,
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