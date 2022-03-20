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45 минут назад

Компании получат господдержку за трудоустройство молодежи

Елена Прошина

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставляет государственную поддержку компаниям, берущим на работу молодежь в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает «Прайм».

Компании получат господдержку за трудоустройство молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В число таких работников входят студенты-выпускники без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

Размер субсидии для компаний в 2022 году составит три МРОТ. При этом они будут увеличены на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Планируется, что первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев.

Для господдержки работодатель должен разместить вакансии в центре занятости или на портале «Работа России». Затем нужно будет направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это можно дистанционно, через систему «Соцстрах».

Впервые подобная программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. Работодатели тогда получили субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.

Ранее стало известно, что свыше 7 миллиардов рублей будет направлено на реализацию региональных программ в России. Это поможет сотрудникам промышленных предприятий, находящимся под риском увольнения, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Планируется, что помощь будет оказана 125 тысячам россиян.

Компании,Михаил Мишустин,Фонд социального страхования РФ,Правительство РФ,
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